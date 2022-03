L’Ajuntament de Sant Hilari posa en marxa els Pressupostos Participatius per animar la ciutadania a aportar idees de millora per al poble. Aquesta sisena edició, que comptarà amb una nova plataforma virtual (participa.santhilari.cat), i fins al 15 d’abril del 2022 els hilariencs i hilarienques podran fer arribar les seves propostes.

El consistori hi destina 50.000 euros i, un cop es tanqui la fase de propostes, totes les idees seran valorades amb criteris tècnics i econòmics per, finalment, obrir votacions i decidir quin projecte es tira endavant.

Els Pressupostos Participatius van néixer el 2017 amb l’objectiu d’implicar a la població a l’hora de decidir una part del pressupost municipal i afavorir el debat. D’aquí n’han sortit unes quantes iniciatives que ja s’han fet realitat com, per exemple, millorar la plaça General Josep Moragues, fer el camí per a vianants fins a Cal Sastre, renovar el mobiliari urbà de diferents carrers i parcs infantils, pintar nous passos de vianants o aplicar altres millores de mobilitat.

Pla de Participació de la Gent Gran

A més dels Pressupostos Participatius 2022, aquest any neix un nou projecte impulsat per les regidories de Gent Gran i de Participació Ciutadana que consistirà en guiar l’acció municipal adreçada a les persones grans. El consistori vol que la mirada de la gent gran es tingui en compte en les decisions que afecten el poble.

En les primeres fases d’aquest procés obert es faran reunions, entrevistes i tallers per a determinar els temes de debat i detectar quines són les necessitats d’aquest col·lectiu. A partir d’aquí, la finalitat és promoure un envelliment actiu i, per fer-ho possible, es comptarà amb la implicació de personal tècnic, entitats i ciutadania del municipi.