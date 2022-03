L'Ajuntament de Blanes ha tancat abans del previst les inscripcions de voluntaris per participar en les excavacions del jaciment romà dels Padrets per l'èxit de convocatòria aconseguida. En només tres dies el consistori ja tenia apuntats tots els voluntaris necessaris i fins i tot una llista que estan en reserva per si algú fallés. Sobre el terreny del jaciment hi treballen cinc arqueòlegs i ara s'hi afegiran els voluntaris que s'han apuntat donant suport als professionals. De moment se'ls ha repartit en equips i cada un d'ells farà un màxim de cinc dies en una setmana entre les nou del matí i dos quarts de dues. Les excavacions s'acabaran el mes de maig.

Blanes busca voluntaris per l’excavació del jaciment romà El municipi de Blanes es bolca amb les excavacions del jaciment romà dels Padrets. Es tracta de l'última ciutat romana que encara no s'ha explorat a Catalunya i per això ha aixecat mola expectació entre els veïns. Des de l'Ajuntament de Blanes havien demanat voluntaris que volguessin participar en l'excavació i en només tres dies han omplert totes les places necessàries i fins i tot n'hi ha de reserva. Les excavacions estan liderades per cinc arqueòlegs i els voluntaris els donaran suport. Per una banda, hi haurà gent que ajudarà en el treball de camp al jaciment. En aquest cas seran tots voluntaris amb capacitat d'aguantar un cert esforç físic i saber-se moure per un terreny irregular. Entre tots ells ajudaran als arqueòlegs a anar descobrint les restes de la ciutat romana que s'amaga a Blanes. Per altra banda, hi haurà un segon equip de voluntaris que treballaran al laboratori datant tot allò que s'hagi trobat fins ara. Els voluntaris s'han repartit en torns i cap d'ells treballarà més de cinc dies en una setmana. L'horari que hauran de fer és de nou del matí a dos quarts de dues del migdia. En el full d'inscripcions que van haver d'omplir ja s'especificava que els voluntaris es comprometien en treballar cada dia que se'ls assigni per no trencar la dinàmica de treball. En total s'han creat nou torns que es repartiran fins a finals de maig, quan es preveu que s'acabin les excavacions al jaciment romà.