La formació blanenca de Ciutadans ha presentat una moció, que es debatrà al pròxim Ple municipal, per demanar que s’instal·lin a les platges semàfors que mesurin l’exposició solar. El portaveu del grup, Cristhian Ortiz, indica que la mesura és una «proposta d’inversió en la salut de les persones i la prevenció de malalties». L’obcjetiu, detalla, és oferir consells per a evitar danys a la pell a causa de la radiació solar. «És un fet que el 40% dels càncers es poden prevenir amb hàbits de vida saludable i disminuint els factors de risc i és en aquesta línia que proposem la instal·lació d’aquests semàfors a les platges de Blanes». Ciutadans defensa la proposta apel·lant a la disminució dels factors de risc «i la presa de consciència a través de propostes de sensibilització com aquesta».