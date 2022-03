La Policia Nacional ha detingut dos germans okupes per tenir un cultiu de marihuana a Caldes de Malavella

En l'operació també ha comissat 500 plantes de més d'un metre d'alçada i diverses armes com ara un matxet i una rèplica d'un fusell d'assalt

Els dos detinguts són dos homes de 32 i 33 anys a qui acusen de ser presumptes autors dels delictes de cultivar una substància estupefaent i frau elèctric,

L'operació LOFEL, va començar a principis d'any, ha culminat aquest mes de març i l'ha liderat el Grup UDYCO (Unitat de Drogues i Crim Organitzat) de la Policia Nacional de Girona.

Els investigadors van detenir els dos germans okupes després d'investigar una casa de Caldes. Van comprovar la forta olor de cànnabis que es desprenia de l'habitatge unifamiliar, que constava de dos pisos i sospitaven que tenia habilitada la planta inferior per al cultiu de les plantacions de marihuana. I és que en aquest pis hi havia les finestres completament tapiades per dificultar la seva visió des de l'exterior així com per camuflar tot el possible aquesta olor. Davant d'això, van seguir fent gestions per aclarir les sospites i trobar els responsables.

Els agents van constatar que els dos germans vivien a la casa unifamiliar com a okupes. Aquest modus operandi d'utilitzar habitatges o xalets d'urbanitzacions buits i després ocupar-los per instal·lar-hi cultius de marihuana és habitual, asseguren des de la Policia Nacional.

Frau de 6.000 euros

En el transcurs de la investigació, la policia va sol·licitar la col·laboració de l'empresa de subministrament elèctric per verificar el consum, que segons les comprovacions, el frau assolia un valor de gairebé 6.000 euros.

L'operació ha finalitzat aquest mes de març amb l'entrada i registre a l'habitatge situat a Caldes de Malavella, durant l'escorcoll, els policies van intervenir 500 plantes de marihuana amb una alçada d'un metre i 20 cm però també diverses armes: dues armes blanques -un ganivet de caça de més de 30 cm i un matxet de 65 cm- a més d'una defensa extensible de 50 cm de longitud i una rèplica de fusell d'assalt G36 utilitzada per a llançament de projectils per aire (airsoft). La policia va arrestar els dos germans a la planta superior de l'habitatge.

Els detinguts van ser posats a disposició judicial i posteriorment posats en llibertat. En aquesta operació policial, la Policia Nacional de Girona també ha compta amb la participació de la segona UIP de Barcelona (Unitat d'Intervenció Policial).