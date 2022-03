L’Ajuntament de Lloret de Mar ha signat un acord amb el Servei de Suport Immediat a Domicili (SSID) de l’Associació Voluntaris i Amics de l’Hospital de Calella (AVAH) per donar una resposta àgil a les necessitats d’atenció personal en el domicili dels pacients amb un pronòstic de vida molt curt. El consistori té previst atorgar una subvenció de 12.000 euros a aquest servei perquè el SSID pugui incorporar dos professionals de l’àmbit del treball social formats en cures pal·liatives.

La regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez, explica que «amb aquest acord garantim que es pugi cobrir l’atenció personal en el domicili de les persones al final del procés de la seva vida tant per a la mateixa persona com per al seu entorn». Per la seva banda, l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, destaca la importància d’aquest suport “»físic i emocional» que ofereixen aquests professionals.

El servei s’activa de forma immediata (màxim 24/48 h), a partir de la detecció de les necessitats de l’equip PADES i s’ofereix de dilluns a divendres, amb una durada no superior a 30 dies. És exclusiu per a pacients que requereixen atenció pal·liativa i no té cost per a les famílies i no és substitutori dels serveis d’atenció a domicili, públics o privats.