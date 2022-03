La portaveu del PSC de Santa Coloma de Farners, Bea Ventura, troba «escandalós» que el govern municipal «deixi a la seva sort», pel que fa als subministraments bàsics, a diverses famílies que ocupen pisos propietat de grans tenidors al barri de Castanyet Palamós de la població. Ventura hva explicar que «es tracta de nuclis familiars amb menors a càrrec, que s’han vist abocats a l’ocupació com a últim recurs per tenir un sostre i que no han causat problemes de convivència amb la resta de veïns». La regidora socialista va detallar que els habitatges no disposen de llum ni d’aigua.

El PSC va presentar al Ple una moció que npo va tirar endavant per la manca de suport d’altres formacions. Entre altres coses, proposava que els serveis socials de l’Ajuntament fessin un informe individualitzat de cadascuna de les famílies i que es tramitin amb urgència les ajudes de les diferents administracions a les quals puguin optar. També instava a iniciar tràmits per aconseguir a les famílies afectades lloguers socials en els habitatges que ocupen o qualsevol altre i que es fes un pla d’inserció laboral per solucionar les situacions d’atur de les persones en edat de treballar i situació de vulnerabilitat.