Adif ha adjudicat el contracte d’obers per renovar i optimitzar les instal·lacions de l’estació de Blanes, per on passa la línia R-1 entre Barcelona, Mataró i Maçanet. El contracte s’emmarca dins del Pla de Rodalies i s’ha adjudicat a l’empresa Contratas y Ventas per un import de gairebé 2,5 M€ (2.491.995 €). El termini d’execució serà de quatre mesos.

L’objectiu és augmentar els paràmetres de fiabilitat i disponibilitat de les instal·lacions, que es dotaran de sistemes més moderns, reduint les necessitats de manteniment i permetent augmentar la velocitat de pas dels trens. Entre les principals operacions incloses al contracte destaca la substitució de vuit desviacions de l’estació, així com l’optimització de la ubicació d’algunes d’elles.