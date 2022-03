Un grup de recerca de la Universitat de Vic (UVic) implanta aquest curs el projecte MoveIn-Lessons, que vol introduir l'activitat física dins de les classes lectives per reduir l'obesitat infantil. Una de les escoles escollides per portar a terme aquest projecte és l'escola Mossèn Joan Batlle de Blanes (Selva) que han decidit adaptar tres assignatures lectives per aquest projecte: matemàtiques, medi ambient i anglès. El grup de recerca analitza si l'activitat que proposen té resultats en l'àmbit de salut i també en rendiment acadèmic. El projecte es fa només amb alumnes de sisè de primària perquè les dues investigadores de la UVic compararan els resultats dels exàmens de competències bàsiques a final de curs.