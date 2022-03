L'Ajuntament de Tossa de Mar invertirà més de 20.000 euros en la millora d'elements de salvament i socorrisme a les platges que s'havien anat desgastant. Segons ha informat aquest dijous el consistori, una de les principals accions serà l'arranjament del mòdul que fa de vestuari en la pista vermella -que no s'utilitza- per traslladar-lo a la platja de la Mar Menuda i adaptar-lo com a mòdul de vigilància i socorrisme, substituint el que ja hi ha, que presenta desperfectes i mancances. El cost d'aquest projecte ascendeix a uns 17.545 euros. A més, s'invertiran altres 4.356 euros per l'arranjament de les torres de salvament i socorrisme de la platja Gran.

Tant les maniobres d'implantació i retirada, com el desgast propi del servei, i el fet de trobar-se en un ambient hostil com és el front de mar, fa que determinats elements s'hagin anat desgastant o danyant. Perquè estiguin plenament operatives per a l'inici de la temporada de bany 2022, és necessari, sosté el consistori, arreglar i adaptar l'estructura per assegurar la seguretat dels treballadors vinculats al servei.