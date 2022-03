Els afectats per les multes del radar de velocitat de Lloret de Mar, instal·lat a l’avinguda vila de Blanes el juliol passat, van presentar ahir a l’Ajuntament un total de 894 firmes per reclamar solucions pel que consideren una mala funció de l’aparell. Demanen una millor senyalització, buscar altres mesures dissuasives per rebaixar la velocitat en aquell punt, augmentar el límit de velocitat permesa fins als 50 km/h o que es retirin les sancions que han arribat juntes i amb mesos de demora. També reclamen que s’aturi el funcionament de l’aparell mentre es prenguin totes aquestes mesures.

A causa de la polèmica, l’Ajuntament ha fet elaborar un informe jurídic extern a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a fi d’estudiar i buscar vies jurídiques per a solucionar la problemàtica que està generant aquest radar al municipi. L’informe analitza l’aparell i recomana, entre altres mesures, «la revocació de les segones i ulteriors infraccions abans de la primera notificació». I és que molts veïns i veïnes del municipi denuncien que les multes arriben amb mesos de retard i que alguns han rebut diverses sancions de diferents dies al mateix moment; els casos més extrems han perdut el carnet per les sancions acumulades d’aquest radar. L’Ajuntament té delegada la gestió i el cobrament des del febrer de 2021 al Consell Comarcal de la Selva. El seu president, Salvador Balliu, va reconèixer al Ple comarcal d’aquest mes de març que l’augment no previst de multes a causa de la instal·lació de l’aparell a Lloret havia endarrerit les notificacions. En xifres, de juliol a desembre del 2021, es van multar un total de 15.187 vehicles. Una de les afectades és Lluïsa Soriano que ha estat multada en dues ocasions. Primer per circular a 62 km/h (300 euros i 2 punts) i, després, per passar a 59 km/h (100 euros). Explica que es troba en situació de desocupació i no pot fer front a les multes. «No sabia que hi havia aquest radar, reclamem més informació». Un altre afectat, Ricard Celaya treballa de xofer d’autobús i hi circula sovint. En total, acumula quatre sancions que li traurien 8 dels 9 punts que li queden al carnet. «Pateixo quan he d’anar a Blanes perquè puc perdre la feina», assenyala.