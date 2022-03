La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat a tres anys i 6 mesos de presó a l’exalcaldessa de Santa Coloma de Farners, Susagna Riera, en la seva vessant professional com a pedagoga, per filtrar informació mèdica d’una menor que havia estat víctima d’abusos sexuals per part del pare i el seu oncle. L’àvia de la menor també ha estat condemnada en aquest cas a 1 any i 9 mesos de presó.

El tribunal ha fet cas als arguments de la Fiscalia, que considerava que va proporcionar informació confidencial a l’àvia i que cap de les condemnades «en cap moment es van creure» la denúncia d’abusos i van compartir el resultat d’una revisió mèdica per rebatre-la. L’advocat de Riera ja ha anunciat que recorreran la sentència.

La fiscalia acusava la treballadora de l’EAIA de la Selva i exbatllessa d’un delicte de descobriment i revelació de secrets i considerava que l’àvia paterna de l’aleshores menor va actuar com a inductora del delicte. L’acusació pública basava la seva acusació en dues converses telefòniques entre la pedagoga i l’àvia enregistrades el març del 2018 en les quals la treballadora li dona informació mèdica sobre la nena.

En concret, la fiscalia subratllava que li va proporcionar els resultats d’una revisió feta el maig del 2015 que no apreciava lesions íntimes en la menor. «Diuen, bé, doncs si la menor no té res per davant ni per darrere serà que està mentint. En cap moment es creuen la menor i, de fet, l’àvia vol utilitzar aquest informe mèdic al seu favor en el procediment penal per afavorir els seus fills», ha argumentat la fiscal a l’informe.

Onze anys i cinc anys de presó

La causa penal contra el pare i l’oncle de la menor va acabar en sentència condemnatòria. L’abril del 2020 l’Audiència de Girona els va condemnar per abusos sexuals continuats.

Segons la sentència, que és ferma, el tribunal va considerar acreditat que entre el 2006 i el 2014, quan la menor tenia entre 3 i 14 anys, va rebre abusos sexuals continuats per part del pare i en determinats episodis també per part de l’oncle patern.

Alguns dels episodis d’abusos van tenir lloc al domicili dels avis, on el pare aprofitava que tenien la custòdia per acostar-se a la víctima. La menor també va rebre missatges vexatoris i humiliants per part del seu progenitor. Per aquests fets ha estat condemnat a onze anys de presó, i l’oncle a cinc anys.