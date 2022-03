L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) retirarà aviat el radar que hi havia a l'avinguda de la Vila de Blanes per les queixes que acumula el consistori per aquest radar. L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha assegurat que ja s'ha complert l'objectiu de «reduir la velocitat en una de les principals vies d'accés» al municipi. Durant el desembre es van registrar 4.864 sancions de vehicles que superaven el límit de velocitat de 40 km/h, mentre que el febrer el radar només va sancionar 416 conductors. En paral·lel, el consistori treballa per buscar l'aval legal que revoqui totes les sancions imposades a un mateix vehicle en poc temps i notificades de cop.

El radar de l'avinguda de la vila de Blanes que va instal·lar l'Ajuntament de Lloret de Mar té els dies comptats. El consistori el va posar en funcionament l'1 de juliol del 2021 amb l'objectiu de reduir la velocitat de tots els cotxes que hi circulaven, ja que era un dels punts on més sinistralitat es produïa del municipi. Ara, l'ajuntament fa marxa enrere després de l'allau de queixes que acumula. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, assegura que amb aquesta acció es dona resposta «a les peticions de la ciutadania». Malgrat tot, l'alcalde treu pit d'haver contribuït a la reducció de la velocitat en aquest punt. De fet, el mes de desembre el radar d'aquesta avinguda va sancionar 4.864 vehicles que anaven a més de 40 km/h. Durant el passat mes de febrer, només en van ser 416. Malgrat la retirada de l'aparell fotogràfic sancionador, es deixarà el sensor de velocitat que servirà per indicar als conductors a quina velocitat van i, així, regulin la marxa per adequar-se al límit establert. També es reforçarà la senyalització a terra de la velocitat màxima permesa (40 km/h). En paral·lel, el consistori està treballant per trobar la sortida jurídica a l'anul·lació de les multes interposades en poc temps i que s'han notificat de cop als conductors. Segons Dulsat, el fet d'enviar de cop totes les multes fa que els usuaris no tinguin «l'oportunitat d'adequar el seu comportament viari a la velocitat que demana la via». El govern local ha encarregat un dictamen jurídic a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que doni resposta a aquesta petició. En el document es remarca que molts conductors moderen la velocitat després de rebre la sanció a casa i no tornen a ser multats. A més l'alcalde de Lloret, per recomanació del mateix dictamen encarregat a la UOC, sol·licitarà també un altre dictamen a la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat de Catalunya per a tenir la màxima seguretat jurídica. Recullen prop d’un miler de firmes contra el radar de Lloret