Els veïns de Franciac fa 15 dies que no tenen telèfon ni internet, després del robatori d’1 km de cable de coure. La companyia que subministra el servei, Telefónica, assegura que no pot solucionar l’avaria perquè, amb la vaga de trasportistes, no arriba el material. «Hi ha negocis i gent gran incomunicada», denuncia Gemma Anglada, propietaria d’un restaurant. L’alcalde de Caldes, Salvador Balliu, assegura que «s’està lluitant perquè la fibra òptica arribi a Franciac»; un fet que els veïns consideren que evitaria més robatoris.