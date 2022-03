L'exalcaldessa de Santa Coloma de Farners, Susagna Riera, ha decidit abandonar l'equip de govern, passar a ser regidora no adscrita i ha tramitat la baixa de JxCat. Pren la decisió després que l'Audiència de Girona l'hagi condemnada a 3 anys i mig de presó per filtrar informació mèdica d'una menor que havia estat víctima d'abusos sexuals. Riera assegura que ha decidit apartar-se per "no perjudicar ni el consistori ni el partit" i reivindica també el dret a demostrar la seva innocència. "Tinc la consciència tranquil·la i estic convençuda d'haver fet bé la meva feina", afirma en relació a la causa que la va portar a judici. "Treballaré de manera incansable per demostrar la meva innocència i esgotaré totes les vies judicials", afegeix.

Aquest dimarts al vespre, l'exalcaldessa va registrar una instància a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. A l'escrit, Riera feia saber la decisió de sortir de l'equip de govern i renunciar a totes les responsabilitats que ostentava: primera tinent d'alcalde, responsable de l'Àrea d'Organització Interna i Recursos Humans i membre de la junta de govern. En paral·lel, l'exalcaldessa també hi expressava la seva voluntat d'abandonar el grup de JxCat al consistori -del qual n'era portaveu- i passar a ser regidora no adscrita. A més, Susagna Riera ha formalitzat la baixa com a afiliada de JxCat "a tots els efectes". L'exalcaldessa de Santa Coloma pren la decisió després que, ara fa pocs dies, l'Audiència de Girona la condemnés per descobriment i revelació de secrets. Els motius que l'han portada a sortir de l'equip de govern i donar-se de baixa de JxCat, com explica en un comunicat, és "no perjudicar el consistori ni el partit", al mateix temps que reivindica "el convenciment" en poder demostrar la seva "innocència". Condemnen l'exalcaldessa de Santa Coloma de Farners per filtrar informació La sentència de l'Audiència de Girona, que no és ferma, condemna Riera a 3 anys i mig de presó. El tribunal va concloure que, exercint com a pedagoga de l'equip d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) del Consell Comarcal, l'exalcaldessa va filtrar informació mèdica d'una menor que havia patit abusos sexuals per part del seu pare i el seu oncle. El cas es remunta a principis del 2018. Durant el judici, Susagna Riera va negar haver compartit informació confidencial. Va assegurar que l'única cosa que volia fer era "tranquil·litzar" l'àvia de la menor -que va ser qui va trucar-la- i que el seu objectiu, en tot moment, va ser intentar millorar el vincle entre les dues perquè poguessin refer la relació. "Tinc la consciència tranquil·la" Al comunicat, Susagna Riera assegura que té "la consciència tranquil·la" i que està "convençuda d'haver fet bé" la seva feina. Per això, ja avança que en els propers mesos treballarà "de manera incansable" per demostrar la seva innocència. "Esgotaré totes les vies judicials que tinc a la meva disposició", afirma l'exalcaldessa. Susagna Riera va ser alcaldessa de Santa Coloma de Farners entre el 2019 i el 2021, com va establir el pacte de govern entre JxCat, ERC i Independents. Des d'aleshores, és alcalde el republicà Joan Martí (que com fixava l'acord, ostentarà el càrrec la segona meitat de mandat).