La plataforma No a la MAT Selva ha exigit aquest dimecres a les portes del Congrés dels Diputats la derogació del ramal dels 400 kV a Riudarenes. Representants de la plataforma s'han trobat amb els diputats gironins del PSC, En Comú Podem, ERC, JxCat i PDeCAT així com amb la CUP per mostrar "unitat política total" contra el projecte i signar una declaració conjunta que reclama la paralització del ramat de la MAT i de la subestació de Riudarenes. "No entenem per què encara el Ministeri de Transició Ecològica manté aquest projecte que està desfasat en el temps i és nociu tant per les persones com pel medi ambient", ha dit Xavier Compte, un dels portaveus de la plataforma, en una atenció als mitjans.

Compte ha lamentat que el govern espanyol hagi inclòs el projecte en la planificació elèctrica 2021-2026 tot i el rebuig del territori i els informes que conclouen que "no és necessari" i que hi ha "altres alternatives més respectuoses" i "molt menys agressives". No a la MAT ha insistit que fa cinc anys es va aprovar una proposició no de llei al Congrés que instava a derogar el projecte i ha demanat que es doni compliment a la reclamació de la PNL. "Estem aquí malgrat que han passat aquests anys", ha dit Xavier Amat, també portaveu de la plataforma, que ha subratllat que Transició Ecològica té la "pilota" i ha apuntat que Adif també és un actor "molt important" que pot evitar aquest projecte que té "tothom en contra".