El Patronat del castell de Montsoriu (Selva) vol recuperar una recepta de ratafia tradicional que es feia antigament en el castell. El president del patronat, Pere Garriga, ha avançat que la intenció es mantenir els mateixos ingredients que en l'escrit que han trobat i amb les mateixes proporcions. Després el destil·laran als cellers del mateix castell i el vendran als municipis que formin part del vescomtat de Cabrera. Aquest és un nou producte per seguir difonent el castell i tot el patrimoni que acumula el vescomtat. Els membres del patronat han assegurat que actualment hi ha un augment de visitants considerable i preveuen arribar a les 20.000 persones abans de tancar l'any.

Des de la pandèmia, el castell de Montsoriu ha suposat tot un revulsiu a nivell turístic. El 2021 es va tancar amb 14.000 visitants, tot i els confinaments que hi va haver al llarg de l'any. Ara, aquest 2022 ha començat encara amb més bon peu i el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha anunciat que preveuen tancar l'any arribant als 20.000 visitants. Per Balliu, la participació del castell en el programa 'Batalla Monumental' de TV3 ha suposat una campanya de difusió molt important, ja que s'ha donat a conèixer el castell a bona part de la població catalana.

A més, el concurs televisiu ha aconseguit una altra fita: que la gent de la comarca "se'l senti seu". El president del Consell Comarcal ha recordat que durant l'emissió d'aquest programa molta gent dels municipis veïns del castell van fer campanya a les xarxes perquè la gent el votés i això ha despertat una vinculació de la població amb el castell.

Ara, l'objectiu del patronat del castell de Montsoriu és canalitzar aquesta vinculació al desplegament del vescomtat de Cabrera. Es tracta d'un producte comercial que engloba tretze municipis que són els que formaven part d'aquest vescomtat medieval. Segons el president del patronat un estudi els ha indicat que podrien atraure 50.000 visitants repartits entre els diferents elements patrimonials que es conserven del vescomtat, majoritàriament situats a la comarca de la Selva.

Per fer-ho possible, el president del patronat i vicepresident del Consell Comarcal de la Selva, Pere Garriga, vol aconseguir la participació del sector turístic. Si bé ha destacat que el món públic ja s'ha unit en la difusió d'aquest patrimoni medieval, Garriga creu que ara cal aconseguir la unió dels empresaris.

Una ratafia medieval

En paral·lel al desplegament de la marca del vescomtat de Cabrera, el patronat del castell ja està treballant per recuperar una recepta de ratafia que s'havia fet "fa molts i molts segles" al castell de Montsoriu. Aquesta recepta s'ha trobat en un paper i ara els membres del patronat volen tornar-la a fer. L'objectiu és destil·lar el licor als cellers del castell, un espai que a dia d'avui és visitable.

Quan es comenci a destil·lar la ratafia, els visitants també podran veure en el celler com s'elabora el licor. "Aquest serà un altre valor afegit que donarem al castell", ha afegit Garriga. Una vegada aquesta ratafia es pugui embotellar, el patronat preveu vendre el licor a la botiga que hi ha al mateix castell i també en d'altres municipis que s'incloïen en el vescomtat de Cabrera.

Segons Pere Garriga, la idea és que "bars, restaurants i comerços" ofereixin aquesta beguda per difondre el castell de Montsoriu i atraure nous visitants.

Excavar forns i recuperar una terrassa

Malgrat que faci 30 anys que es treballa en les excavacions del castell de Montsoriu, encara hi ha zones per descobrir. Per això el patronat ha anunciat que durant el 2022 i el 2023 es concentrarà en recuperar bona part dels forns que hi havia a la zona oest del castell. Segons Pere Garriga, en aquesta zona han detectat diversos forns que es conservarien "en prou bon estat" i preveuen recuperar-los i fer-los espai visitable.

A sobre d'aquests forns també hi ha una terrassa que en un passat connectava amb el camí de ronda que feien els soldats per protegir el castell. Amb la restauració d'aquests forns, el patronat també preveu recuperar aquesta terrassa que hi havia a l'oest de l'estructura militar. Amb aquest nou espai es permetrà augmentar el recorregut visitable. La inversió prevista és de 123.000 euros que aportaran la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el mateix patronat del castell.