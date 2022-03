Lla conferència «Què va ser dels herois de 1714?», a càrrec de Jordi Creus, historiador i editor de la revista Sàpiens, dona aquest vespre el tret de sortida als actes de la Jornada de Recreació Històrica d’Arbúcies. Centrada en el Montseny del 1700, aquesta jornada torna desrés de dos anys d’aturada per la pandèmia.

El plat fort de les jornades se celebrarà el dissabte dos d’abril. La plaça de la Vila, la riera i el Museu Etnològic del Montseny seran els llocs principals d’aquesta jornada, on hi haurà els miquelets, jugar com es feia al segle XVIII, tastar els menjars de llavors i conèixer les històries de persones que van viure els fets que rememorem. Entre els actes previstos, hi ha la recreació històrica del Combat d’Arbúcies, que es farà a la 1 del migdia, al passeig de la Riera, i a dos quarts de set de la tarda a la plaça de la Vila.