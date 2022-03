L’Ajuntament de Tossa està impulsant la reforma de l’edifici de Ca l’Acerbi, situat al costat de la Vil·la Romana del Ametllers i de la Casa de Cultura, per convertir-lo en un nou espai cultural a la població. De moment, s’invertirà prop de 100.000 euros en la reforma exterior de l’edifici, que inclou, entre d’altres coses, obres a la façana i de reparació de coberta i baranes.

S’han plantejat diverses opcions culturals per a Ca l’Acerbi. Per una banda, hi havia la proposta de convertir l’edifici en la seu d’una futura ruta de les avantguardes artístiques de Catalunya. Aquesta ruta establiria un lligam geogràfic entre aquelles poblacions que, per un motiu o per un altre, van acollir pintors, cineastes o arquitectes d’avantguarda.

Per l’altra, també hi ha la proposta de convertir l’edifici en un espai de trobada amb alt contingut històric i artístic per escoltar música en viu o conversar envoltat de cultura, art i un entorn enjardinat. Aquesta proposta permetria utilitzar el propi edifici com a protagonista, aprofitar el seu estil i particularitat arquitectònica per, un cop restaurat, crear un espai que, gràcies a la decoració i mobiliari, recuperaria els seus orígens.

Amb tot, que l’edifici estigui al costat de la Vil·la Romana dels Ametllers i de la Casa de Cultura permetria abraçar tres elements patrimonials patrimonials de tres èpoques històriques que han influït en el desenvolupament de Tossa.