L’Associació Contra el Càncer de Blanes va commemorar ahir el Dia Mundial Contra el Càncer de Còlon amb una taula informativa instal·lada a la plaça d’Espanya des d’on s’alertava sobre com prevenir aquest tipus de càncer. Aquest és un dels càncers més freqüents, però també un dels més fàcils de tractar si es diagnostica aviat mitjançant el test de detecció de sang oculta en femta (TSOF). Es tracta d’una prova no invasiva que identifica sang no visible en la femta per detectar lesions en el còlon que podrien derivar en un tumor maligne. El kit es pot sol·licitar a l’ambulatori per rebre’l i tornar-hi per dur-lo un cop s’ha extret la mostra.

En paral·lel, i organitzat per la mateixa associació i la col·laboració de Nordic Walking Maniak’s, la setmana que ve es farà una caminada «En Marxa» per diversos indrets de Blanes per conscienciar que els hàbits de vida saludable contribueixen a reduir el risc de patir càncer en un 40%.