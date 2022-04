Coincidint amb aquesta darrera setmana del mes de març i principis d’abril s’han començat a incorporar els diversos equips de voluntàries i voluntaris que s’han ofert per fer tasques de suport al Jaciment Romà d’Els Padrets de Blanes. Formen part de reduïts equips d’entre 3 i 4 persones que cada setmana aniran canviant d’integrants per poder donar l’oportunitat que el màxim nombre de persones possible pugui participar en l’experiència.

De fet, la proposta d’incorporar voluntariat a les tasques del jaciment ha resultat ser un èxit fora de mida. En tan sols tres dies ja es va assolir el nombre total de reserves que s’havien previst pels equips de suport, de manera que hi ha un generós llistat amb persones que han quedat en reserva per si finalment algú no pot ocupar el lloc assignat.

Abans d’incorporar-se a les tasques, el tècnic de Patrimoni Històric i director de l’Arxiu Municipal, Toni Reyes, ha encapçalat diverses trobades amb tots i totes les voluntàries, per informar-los de l’experiència, així com per repartir-los les acreditacions d’identificació per poder accedir a les respectives zones de treball. La proposta perquè poder incorporar voluntariat al jaciment de Blanes s’ha elaborat a través de l’Arxiu Municipal i les àrees de Participació Ciutadana i Promoció de la Ciutat, comptant amb el suport d’altres departaments del consistori blanenc.

Treball de voluntariat sobre el terreny i al laboratori

Els voluntaris i voluntàries estan treballant en diferents torns elaborats després de fer la selecció d’entre totes les sol·licituds rebudes. Cada equip treballarà un màxim de cinc dies durant una setmana, inclosos en períodes que van de dilluns a divendres llevat d’algunes setmanes en què seran menys dies. L’horari va des de les 9 del matí fins 2/4 de 2 de la tarda, i als fulls d’inscripcions ja s’especificava que calia assistir-hi tots els dies que s’assignin per no trencar la dinàmica de treball.

Les tasques principals de l’excavació les està duent un equip de cinc arqueòlegs i arqueòlogues, encapçalats per tot un expert en la matèria, Joan Llinàs, coordinat amb el tècnic de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Blanes. Els equips de treball estan formats per grups reduïts per facilitar que les tasques siguin el màxim d’efectives, i l’únic requisit que es demanava era ser major de 18 anys.

Els equips de voluntaris i voluntàries estan actuant en dues tasques principals, sempre donant suport i sota supervisió de l’equip de professionals contractats per l’Ajuntament de Blanes. D’una banda, el treball de camp al jaciment, que requereix un cert esforç físic i saber-se moure sobre un terreny irregular –Els Padrets està situat al cim d’un petit promontori, al barri de Sa Massaneda-; i de l’altra el treball de laboratori, ajudant a netejar i classificar el material que s’ha anat desenterrant.

Els diferents equips s’han distribuït al llarg de nou torns, que generalment coincideixen amb una setmana natural laboral, tot i que també n’hi ha que no ho seran al complet. Les tasques de suport dels voluntaris i voluntàries està previst que finalitzi pràcticament coincidint amb l’activitat prevista per l’equip d’arqueòlegs, a finals del proper mes de maig.