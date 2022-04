Els estudiants de tercer d'ESO de l'institut de Santa Coloma de Farners acullen aquesta setmana diversos estudiants del centre Josep Maria Quadrado de Ciutadella (Menorca) per ensenyar-los la comarca de la Selva en bici. Es tracta d'un projecte d'intercanvi en què durant una setmana els alumnes menorquins es queden a casa de famílies gironines i durant el dia fan rutes en bici d'uns 30 km cada jornada. A principis de maig, els estudiants de Santa Coloma aniran a Menorca on faran el mateix i recorreran sobre rodes l'illa balear. El projecte Velobici compleix deu anys des del primer intercanvi entre els dos centres de secundària. Aquest any hi han participat uns 90 alumnes entre els dos centres

L'institut de Santa Coloma de Farners tanca una setmana d'intercanvi en el que ha estat la desena edició del projecte Velobici. Es tracta d'un intercanvi entre estudiants de tercer d'ESO de l'institut gironí amb el de Josep Maria Quadrado de Ciutadella. Aquest intercanvi consisteix en el fet que els estudiants gironins mostren diversos elements patrimonials als menorquins però ho fan sobre rodes, ja que durant una setmana fan rutes en bicicleta. Cada ruta té uns 30 km i els alumnes s'han repartit per elaborar-ne el recorregut. En cada dia de marxa, es busquen algunes parades que ajudin a entendre l'economia, la història i la cultura de la zona. Per exemple, els menorquins han pogut visitar alguns dels volcans garrotxins, un camp d'avellanes de Brunyola com a una de les activitats agrícoles de la comarca o algunes de les ermites que hi ha. Abans que els alumnes de l'institut de Menorca arribessin a Santa Coloma de Farners, cada grup responsable de les rutes s'ha encarregat de repassar els camins per comprovar que estaven en bon estat i garantir que la ruta es podria fer sense problemes. El cap de setmana passat, els menorquins van arribar a Girona i entre aquest dilluns i el divendres han sortit a pedalar cada dia. El professor responsable del projecte a Menorca, Pere Farner, ha explicat que a través d'aquest projecte els alumnes poden descobrir un territori però també aprenen altres valors. Els professors apunten que a través de l'experiència els alumnes han de resoldre problemes que poden sorgir quan vas en bici i ho aprenen a fer en grup. A més, els docents asseguren que entre els grups es genera un vincle d'amistat que va molt més enllà de l'intercanvi, ja que a vegades es retroben a la universitat. Aquest cap de setmana es preveu que els alumnes de l'institut de Ciutadella tornin a casa, però a partir del dilluns vinent ja començaran a preparar les rutes que els gironins faran quan vagin a Menorca. De fet, els estudiants de Santa Coloma de Farners visitaran l'illa entre el 9 i el 13 de maig. Pere Farner ha avançat que recorreran bona part de l'illa i passaran per platges i també per zones d'interior perquè els gironins aprenguin part de tot el patrimoni natural, històric i cultural que hi ha a Menorca.