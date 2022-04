Aquest cap de setmana Blanes acollirà la segona audició de sardanes del 2022, que es van reprendre el passat 6 de març després de dos anys en què hi ha hagut concerts de sardanes, però no es podien ballar a causa de les mesures preventives de la COVID. Igual que en aquella primera ocasió, la segona cita amb les sardanes d'enguany també anirà a càrrec de la Cobla del Col·legi Santa Maria, que s'encarregarà d'interpretar un repertori de sis sardanes de 7 tirades, a més a més d'un repicó de bis.

L'audició de sardanes s'allotjarà demà diumenge, 3 d'abril, novament al Banc dels Músics del Passeig de Mar, al costat del Monument al Sardanista. L'única diferència que hi haurà respecte la primera vetllada del mes de març serà el seu horari: enlloc de les 12 del migdia la cita serà a les 7 del vespre. En total, aquesta temporada del 2022 s'han programat 21 concerts.

Diverses cobles participaran en la Temporada de Sardanes 2022

Les audicions de sardanes estan organitzades per l'Agrupació Sardanista de Blanes amb el suport de l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament, així com la Diputació de Girona. En aquest sentit, per celebrar la represa de les audicions de sardanes amb balls inclosos, abans que comencés la primera cita d'aquest 2022, el passat 6 de març, van voler immortalitzar el moment el president de l'Agrupació Sardanista, Rafel Bagot, acompanyat del regidor de Cultura, Albert Sanz, i el director de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, Jordi Sacristán.

I és que, com ja sol ser habitual des de sempre, en les audicions de sardanes que es fan a Blanes sempre es compta amb una especial col·laboració de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria. Tant és així que, al terme d'aquesta temporada, haurà protagonitzat almenys sis dels concerts. La resta de cobles són la Genisenca; Flama de Farners; Ciutat d'Olesa; Principal de Banyoles; Ciutat de Granollers; Ciutat de Banyoles; Premià; Bisbal Jove; Rossinyolets; Baix Empordà; i Vila de Junquera.

Gairebé totes les sessions s'allotjaran al lloc més emblemàtic de Blanes per fer audicions de sardanes: el Banc dels Músics- Després que la primera sessió es va fer a les 12 del migdia, les dues següents –la del proper diumenge, 3 d'abril, i la de l'1 de maig- seran a les 7 de la tarda. A partir de llavors ja seran totes a 2/4 de 8, llevat de la del 26 de juliol, que coincideix amb el dia central de la Festa Major, el dia de la patrona, Santa Anna, en que es farà al migdia. L'escenari del Banc dels Músics anirà alternant amb el Monument a Joaquim Ruyra del Passeig de la Mestrança, més conegut com 'El Frare' i altres indrets puntuals: un d'ells serà el Passeig de Dintre i l'altre la Plaça dels Països Catalans.