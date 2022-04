Ciutadans s’ha quedat amb un únic regidor al plenari municipal de Blanes, després que Sergio Atalaya hagi decidit abandonar la formació per ser regidor no adscrit. Atalaya segueix els passos de José Morcillo, que el maig de 2020 ja va decidir marxar del grup municipal taronja. D’aquesta manera, Cristhian Ortiz és l’únic regidor de Cs a Blanes. A poc més d’un any per a les properes eleccions municipals, els mals resultats de Ciutadans en les últimes eleccions al Parlament i al Congrés ha propiciat moltes baixes de regidors, alguns dels quals sospesen presentar-se amb altres partits.