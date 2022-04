Un incendi en un aparcament soterrat de Blanes va obligar ahir a desallotjar una trentena de veïns de l'edifici.

El foc no va causar ferits però sí danys materials al pàrquing i a les canonades de desguàs de tot l'immoble.

El succés es va produir cap a dos quarts de sis de la tarda en un edifici del número 3 del carrer Mercè del barri d’El Control-Horta de La Perla.

Arran de l'avís fins al punt de l'incendi s'hi van desplaçar, segons informa l'ajuntament, fins a 18 dotacions de diversos cossos d’emergència i seguretat (Bombers, Policia Local de Blanes, Mossos, SEM i Protecció Civil).

El foc es va concentrar al pàrquing soterrani però el fort fum amenaçava també botigues i els pisos superiors de l’immoble i per això, preventivament es van evacuar la trentena de veïns que en aquells moments estaven a casa seva. Els veïns no van poder tornar-hi fins que els Bombers van assegurar que a cada pis ja no hi quedava fum.

Cap a un quart de deu de la nit es va donar el servei per acabat. Ningú va resultar ferit però es van registrar danys materials al pàrquing, així com a les canonades de desguàs de tot l’edifici.

Segons els Bombers, que hi van actuar amb 12 dotacions, el foc va cremar una pila d'estris situats a la planta -1 de l'aparcament, el qual comptava amb quatre plantes.