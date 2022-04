Lloret de Mar disposa des d’ahir d’una nova pista de patinatge municipal, ubicada al costat de les Pistes d’Atletisme de l’avinguda del Rieral. La renovació de l’equipament, que ha costat 96.000 euros, era una reivindicació dels joves del municipi des de feia anys. La nova pista permet la pràctica d’skateboarding (monopatí); rollers (patí); BMX riders (bicicleta) i scooter freestyle (monopatí amb manillar).

Al llarg del matí d’ahir, coincidint amb la inauguració de l’esapi, els assistents van poder gaudir d’una exhibició a càrrec dels instructors de l’escola d’skate Skatia, que també oferien classes gratuïtes d’aquesta modalitat esportiva sobre rodes.

Elements de l’skatepark

L’espai disposa d’una zona de bol de dos nivells, situat a la zona posterior de la pista; dues zones amb elements impulsors enfrontades, formades per plataformes a diferents alçades i transicions tipus quarter; una rampa tipus wallride o mur patinable i una zona central dissenyada per poder fer diversos circuits patinables. La regidora d’Esports, Ana Garcia Castany, va considerar que s’ha aconseguit «crear un espai modern, integrat a la zona esportiva, i que incorpora els elements més demanats pels usuaris d’aquest equipament».

Durant la inauguració es va presentar també el mural del lloretenc Odie, que envolta el parc de patinatge. El grafiter ha decorat altres indrets de Lloret com el carrer Vicenç Bou, amb creacions com imatges de la Frida Kahlo i d’icones lloretenques com la Dona Marinera, o l’escola Pere Torrent, amb un coet allunyant-se de la Terra amb el Treset, la mascota de l’escola Pere Torrent, sortint a l’espai com si fos un astronauta.

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va explicar que «aquests dies la pista es troba a ple rendiment i això ens demostra que és un equipament que ja es gaudeix i ha tingut molt bona acceptació entre els joves».