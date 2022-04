Blanes va celebrar diumenge la XXX Ruta de les Ermites, on van assitir al voltant de 350 persones. Amb sortida i arribada des del cèntric i concorregut Passeig de Mar, els i les participants van poder escollir entre dues modalitats, en funció de les seves aptituds i condicions físiques. A les 9 del matí es va fer la sortida pels i les qui havien triat la ruta més llarga, la de 18 km, i a dos quarts de 10, va ser el moment d’iniciar la segona modalitat, de 9 km de recorregut. Al llarg del recorregut, hi havia avituallaments i diversos obsequis de l’entitat. La camniada finalitzava amb una sardinara popular per dinar. La sortida la va organitzr, un any més, el Centre Excursionista de Blanes amb el suport de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Blanes, així com la col·laboració de diverses botigues i empreses del municipi.