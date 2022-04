L’Ajuntament de Vidreres ha aprovat per Ple les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), per a persones en situacions d’atur o ERTO, famílies monoparentals i pensionistes, que estan empadronades a Vidreres i que tenen uns ingressos inferiors als límits que es determinen en la convocatòria. Durant l’exercici 2017 es va acordar una línia d’ajuts de pagament de fins al 50% de l’import del rebut de l’IBI abonat. En aquest exercici 2022, l’Ajuntament ha recuperat aquesta línia d’ajudes a titulars de finques que posin en relleu una escassa capacitat econòmica.

L’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, va explicar que «les bases d’aquestes prestacions econòmiques s’han ajustat amb l’objectiu d’acollir el màxim de persones possibles que s’hi puguin adherir i ajudar a afrontar les situacions sobrevingudes de desestabilització econòmica i familiar i millorar les condicions de vida difícils». Alhora, el Ple va aprovar la modificació d’un seguit de partides pressupostàries, que s’ha fet un cop iniciat l’any 2022 i vista la realitat de les necessitats de les diferents àrees. Es destaca el projecte de comunitat energètica, la creació de la zona per autocaravanes i la millora de les rutes de BTTT.