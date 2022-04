Lloret de Mar recupera aquest 2022 els pressupostos participats, després que l’any passat no es convoquessin. Ho fa amb una xifra menor a la dels últims anys. En concret, l’Ajuntament hi destinarà 300.000 euros, en lloc dels 500.000 euros habituals; el que suposa reduir-los en un 40%.

La regidora de Participació Ciutadana, Lara Torres, va justificar la decisió de no convocar-los el 2021 assegurant que «la situació pandèmica impossibilitava reunir-se» i que «encara estàvem gestionant el milió d’euros del 2019 i 2020». A més, va detallar que els pressupostos municipals d’enguany «contemplen duplicar la inversió en reparacions i millores de la via pública, que és on normalment es destinen els pressupostos participatius». Aquesta inversió en via pública ascendeix a 1.278.000 euros, mentre que el 2021 era de 544.000 euros.

Amb tot, Miguel Moreno, president del Partir Popular de Lloret i de la urbanització Lloret Blau, considera que l’Ajuntament «ha retallat 700.000 euros (500.000 de l’any passat i 200.000 d’aquest any) necessaris per posar en marxa necessitats reals de les urbanitzacions i els barris de Lloret».

Per escollir a quins projectes es destinarà l’import d’enguany, el consistori té previst fer una reunió aquest pròxim mes de maig amb els veïns i veïnes per «decidir quin model seguirem». I és que des que es van iniciar el 2016, se n’han fet de dos tipus: per barris, primer, i per la totalitat del municipi, els últims anys. En el primer model «es distribueix l’import total per zones segons densitat de població» i en el segon, «es treballa conjuntament en un sol projecte».

Pels últims pressupostos, el Consell Veïnal de Lloret va decidir cedir l’import dels Pressupostos Participats del 2019 i 2020 a l’Ajuntament perquè es destinés a minimitzar l’impacte de la covid. En concret, es va escollir destinar 800.000 euros a adquirir habitatge social, 68.000 euros a adequar el Centre de Dia i del Centre de Distribució d’Aliments, 12.000 euros a adequar el local de Càritas i 120.000 euros a adquirir un local pel Centre Obert (on s’atenen 50 infants amb risc d’exclusió social) i a la Tarda Jove i Salut Jove, on s’atenen unes 100 persones. A aquest últim projecte, l’Ajuntament hi afegeix una partida de 100.000 euros del pressupost ordinari d’enguany perquè es pugui acabar de completar.

Projectes pendents

Entre els projectes pendents, destaquen la instal·lació de càmeres de videovigilància a les urbanitzacions i l’adquisició de pisos socials per incorporar-los al parc d’habitatge municipal. En aquesta línia, Lloret de moment n’ha comprat 2 que ja està rehabilitant i en té 5 més pendents de formalitzar la compra. En total, té compromesos 688.969 euros per aquest últim punt.