Operació policial antidroga en dos municipis de la Selva interior.

Els agents de l'Àrea d'Investigació (AIC) dels Mossos de Girona lideren el dispositiu que està centrat en Sils i Maçanet de la Selva que té com a objectiu acabar amb una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana. Aquest compta amb el suport de les Policies Locals d'ambdós municipis.

L'operació ha començat de matinada i s'han practicat nou entrades i escorcolls en cases d'urbanitzacions: les de Vallcanera i Mas Altaba.

De moment, segons han confirmat els Mossos, hi ha quinze detinguts.

Marihuana

Com a resultat de les entrades, de moment ha transcendit la localització de 3.000 plantes de marihuana.

En el dispositiu hi participen els investigadors de l'AIC de Girona, agents de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners i efectius de les policies locals de Sils i Maçanet de la Selva.

En ambdues urbanitzacions hi ha força cases ocupades i no és la primera vegada que hi ha una operació policial. Sovint els traficants instal·len cultius a les cases, punxen la llum i posteriorment, venen la droga. En aquest cas aquesta operació va arrencar per aquest motiu, per la llum punxada i per col·laboració ciutadana.

L'operació policial encara es manté oberta.

