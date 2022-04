La Generalitat de Catalunya construirà finalment una rotonda a la carretera GI-673 a l’accés a la urbanització Llac del Cigne a Caldes de Malavella, per reduir la sinistralitat al punt. L’actuació, que també inclou allargar algunes vies per poder-les fer coincidir totes en el mateix punt, tindrà un cost superior al milió d’euros. El termini previst per finalitzar l’obra és aquest estiu.

Aquesta és una obra molt esperada al municipi a causa del gran nombre d’accidents que acumula l’indret. «Cada dia hi ha alguna topada», va detallar l’alcalde del municipi, Salvador Balliu, que va afegir que «no són greus perquè en aquest punt els vehicles no van de pressa».

En concret, la rotonda es troba a l’encreuament de la GI-673 amb el camí que du fins a la deixalleria i al veïnat de Can Solà Gros. Ara, els veïns i veïnes que volen desplaçar-se de Caldes a la urbanització han de parar-se al mig de la GI-673 i esperar a poder girar a mà esquerra.

En aquest moment d’espera, és quan es produeixen les envestides per alguns conductors que circulen despistats. «Hi entra i hi surt tanta gent -a la urbanització hi viuen unes mil persones- que sempre hi ha algun despistat», va afirmar l’alcalde.

Arriba amb retard

Ja a finals del 2017, es va anunciar que es tiraria endavant aquesta construcció, que es reclamava des del 2015 i no s’ha adjudicat fins ara.

Està previst que les obres del giratori, que servirà per canviar la circulació i posar fi a les topades, s’allarguin un total de tres mesos. A més, el batlle va assegurar que hi ha el compromís d’acabar-les aquest estiu, tot i que encara no s’ha anunciat la data en què es començaran.

L’obra es divideix en dos blocs. El primer, per un valor d’1.021.674,41 euros (IVA inclòs), anirà a càrrec de l’empresa Cosplaan, Obras y Servicios Laantit, SL & Tecnologia de Firmes, SA (UTE) i consistirà a executar l’obra civil del giratori i els diversos carrers que hi conflueixen. I el segon, per implementar els elements de seguretat viària, s’ha adjudicat a l’empresa Proseñal, SLU per un valor de 101.031,83 euros (IVA inclòs).