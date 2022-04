L’exposició Operació Aigua, sobre la conscienciació de l’escassetat de recursos hídrics, es va inaugurar ahir a la plaça 1 d’octubre d’Arbúcies, on es podrà visitar fins al 25 d’abril. És una creació d’Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals, en col·laboració amb l’Ajuntament.

L’objectiu de la mostra és conscienciar sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d’aigua, dels usos i abusos que en fem com a societat i de l’impacte sobre el medi natural. En aquesta línia, Operació Aigua mostra que més de 800 milions de persones al món no disposen d'aigua potable i més de 4.000 milions, no tenen accés a lavabos. A més, recull que el 80% de les aigües residuals es llencen als rius i al mar sense tractar, contaminant-los.

Dirigida al públic general, posa l’èmfasi especial en el familiar i escolar. És per aquest motiu que els alumnes dels dos centres educatius del municipi -Dr. Carulla i Vedruna- aniran passant per la mostra aquests dies per tal de conèixer més coses relatives a l'aigua.