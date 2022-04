L'ONG El Bon Samarità de Blanes, conjuntament amb l'Ajuntament, acullen 31 joves i infants d'entre dos i disset anys d'un orfenat de Tlumatz, a l'oest d'Ucraïna. L'objectiu és que sigui una acollida "temporal" i que no passin més de tres mesos a la localitat on segueixen les seves activitats "de la millor manera possible". "Esperem que aquesta guerra s'acabi i puguin tornar a casa seva", diu el president de l'ONG, Jaume Torrado. Els refugiats, que estan amb els seus monitors, segueixen les classes a través d'internet i realitzen les tasques que habitualment feien a l'orfenat. El director del centre, Vitalyi Zhyliak, explica que molts "no són conscients" de la guerra i explica que van marxar "quan va caure la primera bomba".

La matinada de dimecres a dijous va arribar a Blanes un autocar carregat amb 31 nens i infants ucraïnesos que fugen de la guerra. Es tracta de menors d'entre dos i disset anys d'un orfenat de Tlumacz, una petita localitat situada al centre d'Ucraïna. L'ONG El Bon Samarità es va posar en contacte amb SOW, una altra organització a nivell internacional per intentar treure aquests menors d'allà. En total són 22 orfes i 9 fills dels 7 monitors que els acompanyen i que, després d'uns dies a Alemanya, han arribat a la capital de la Selva Marítima. Un viatge que no ha estat fàcil, explica el president d'El Bon Samarità, Jaume Torrado. De fet, aquesta era la tercera vegada que s'intentava treure els nens del país, després que es rebutgés per part del govern de Zelenski en les dues primeres. "La veritat és que ens ha costat, però per fi aquest cop hem pogut aconseguuir-ho", assenyala. El director de l'orfenat de Tlumacz, Vitalyi Zhyliak, explica que van tenir clar que havien de fugir i "protegir els nens". Assenyala que van mirar de marxar "quan va caure la primera bomba" a prop d'on eren ells. "Des del primer dia vam començar a fer tot el possible per sortir d'allà. Els havíem de protegir", remarca. Prova de les dificultats per sortir del país és que el mateix dia que aquest grup intentava marxar d'Ucraïna, tres orfenats més van provar-ho però sense tenir èxit i es van quedar a la frontera. Amb el que ha arribat a Blanes, El Bon Samarità ha col·laborat en treure els nens de quatre centres ucraïnesos, els altres tres es troben en diferents països d'Europa. Seguir amb l'activitat "el millor possible" Torrado diu que l'objectiu és que els nens i nenes puguin seguir amb les seves activitats "el millor possible". Durant el dia s'estan a les dependències que té la comunitat evangèlica de Blanes, lligada a l'ONG que ha tingut la iniciativa. Allà els més petits segueixen les classes amb els monitors que han vingut des d'Ucraïna, mentre que les tres noies adolescents estan en una altra aula connectats per internet amb els seus professors que els fan les classes. Després conviuen en diferents pisos turístics i apartaments que s'han habilitat per a ells. A més, l'ONG, conjuntament amb l'Ajuntament de Blanes, ha preparat diverses activitats extraescolars que també han de servir per integrar els refugiats. En aquest sentit, l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, destaca la solidaritat i el "compromís" dels veïns i veïnes de la localitat amb "persones que estan passant un calvari". "És satisfactori veure que el municipi no és impermeable a aquesta necessitat, ben al contrari. Ara hem de mirar d'encabir aquests nanos en les activitats del municipi i que siguin part d'ell", ha remarcat. Entre dos i tres mesos L'objectiu de l'ONG i de l'Ajuntament és acollir aquests nens i nenes durant uns tres mesos a molt estirar. Si el conflicte s'allarga, però, Canosa explica que s'haurà de revisar la seva situació i que puguin "trobar una sortida". "El que volem és que aquesta guerra s'acabi d'una vegada iu que puguin tornar a casa seva, que és el que volen", diu el batlle. Canosa també ha explicat que en total han atès arran de la guerra uns 300 refugiats. No tots s'han quedat al municipi i molts d'ells han vingut assessorats per la comunitat ucraïnesa de Blanes, que compta amb uns 100 membres.