La marihuana és un negoci lucratiu i no hi ha setmana setnse operació antidroga a les comarques gironines. Ahir en vam tenir una altra -l’anomenada Green Day- a la Selva interior, en la que Mossos d’Esquadra, conjuntament amb les Policies Locals, van actuar a Maçanet de la Selva i a Sils contra traficants que exporten marihuana cap a Europa.

Els delinqüents estaven instal·lats en urbanitzacions i hi cultivaven la droga. Aquesta zona ahir es va despertar amb un gran operatiu policial, que va comptar amb 200 efectius. Es va saldar amb 14 detinguts, tres investigats i el comís de més de 3.500 plantes de marihuana i armes. Entre els arrestats, n’hi ha un que és menor d’edat. Els detinguts van acabar acusats de ser presumptes autors d’un delicte de salut pública i de frau elèctric. En les pròximes hores està previst que passin a disposició del jutge de guàrdia de Santa Coloma de Farners.

El macrodispositiu va comptar amb la presència d’uns 200 efectius policials i va començar a les sis de la matinada i va acabar al migdia. L’Àrea d’Investigació Criminal de Girona (AIC) va liderar l’operatiu i es van practicar nou entrades i escorcolls en cases d’urbanitzacions: les de Vallcanera i Mas Altaba. A aquesta darrera àrea residencial per exemple, van entrar en dues cases dels carrers Xaloc i Espígol. En una d’elles hi havia una gran plantació de marihuana, que comptava amb tota una instal·lació elèctrica connectada de forma il·legal a la xarxa i tot tipus d’estris per mantenir-la. Aquesta imatge es va repetir en altres domicilis registrats per la policial.

Llum punxada

En ambdues urbanitzacions hi ha força cases ocupades i no és la primera vegada que hi ha una operació policial. Sovint els traficants instal·len cultius a les cases, punxen la llum i posteriorment, venen la droga. En aquest cas aquesta operació va arrencar per aquests motius: la llum punxada i per la col·laboració ciutadana.

Com a resultat de les entrades, la policia va localitzar alguns cultius de marihuana i va intervenir 3.500 plantes i també, sacs amb cabdells i esqueixos de marihuana. A banda, també va comissar armes -dues escopetes de caça-, diners, i tot tipus d’estris que s’utilitzen per a aquests tipus de cultius com per exemple, focus, aparells d’aire condicionat, ventiladors, filtres, bombetes, entre altres.

En el dispositiu hi van participar uns 200 efectius policials entre els quals hi havia: investigadors de l’AIC dels Mossos Girona, agents de Seguretat Ciutadana de diverses comissaries com la de la comissaria de Santa Coloma de Farners, l’ARRO, Unitat Canina, l’helicòpter i efectius de les policies locals de Sils i Maçanet de la Selva.