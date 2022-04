Els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar han rebut la certificació oficial d’Itinerari Cultural Europeu a la Ruta Europea de Jardins Històrics, un reconeixament que atorga el Consell d’Europa des del 2020. L’entrega oficial del certificat es va fer dimecres als jardins, després que la pandèmia la retrasés.

L’alcalde, Jaume Dulsat, va afirmar que «és un reconeixement a l’esforç de molts anys per preservar el patrimoni natural dels Jardins Històrics» i ho va agraïr als implicats «particulars, entitats i governs» que han fet possible que actualment «tots els ciutadans europeus en puguin gaudir lliurement».

40 rutes culturals certificades

Aquesta certificació posa en valor els jardins membres, tant des del punt de vista històric, artístic i social, com des del punt de vista transfronterer, ja que reflecteix la identitat dels països i regions europeus al llarg dels segles, així com el seu objectiu comú de crear una millor vida i paisatge.

Actualment, només hi ha 40 Rutes Culturals certificades pel Consell d’Europa com per exemple el Camino de Santiago, la Ruta dels Vikings, els Camins Europeus de Mozart o la Ruta dels Impressionistes.

La cerimònia de certificació a Lloret va seguida d’un calendari d’activitats celebrades al municipi que van començar dimarts a la tarda amb una reunió del comitè científic de l’associació (integrat per experts, acadèmics i assessors en paisatgisme, arquitectura i jardineria) i l’assemblea de l’European Route Historic Gardens (integrada pels socis membres de l’associació). Actualment, la Ruta Europea de Jardins Històrics està formada per 38 jardins històrics de 9 països europeus diferents.

Inicis de la iniciativa

Aquesta iniciativa va néixer al 2016 i la va impulsar l’Ajuntament de Lloret de Mar (amb els Jardins de Santa Clotilde), i la col·laboració de l’Ajuntament d’Aranjuez i el laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural de la Universitat de Barcelona, que va plantejar la idea d’unir els diferents parcs i jardins més emblemàtics per tal de reforçar el seu coneixement, així com compartir experiències i innovació.

En xifres, aquests parcs acullen cada any més de 14 milions de visitants, 1,5 milions dels quals participen a les més de 500 activitats organitzades (esdeveniments, activitats de recerca, educatives, culturals i socials) en aquests espais. Els ingressos generats per aquests parcs i jardins són més de 60 milions d’euros anuals.