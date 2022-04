El Consorci d’Aigües Costa Brava Gironainstal·larà un sistema de desinfecció amb llum ultra violada a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Tossa-Lloret a fi de disposar de poder germicida a nivell local, independentment del subministrament de reactius, i per poder minimitzar el consum d’agents desinfectants derivats del clor. Aquesta actuació comportarà també una reducció de les emissions de CO2, per disminuir la necessitat de transport per la xarxa viària. En paral·lel, s’estudiaran alternatives a la desinfecció amb clor gas, a fi de substituir-lo per un reactiu més segur, que permeti vetllar per la salut dels treballadors. La inversió estimada de 570.000 euros, dels quals 428.580 els finançarà l’Agència Catalana de l’Aigua.