La mort d’un treballador de 54 anys ha estat el segon accident laboral d’enguany a la demarcació de Girona, amb conseqüències fatals. Els fets es van produir fa pocs dies al sector turístic de s’Abanell, a Blanes, quan, per causes que s’estan investigant, el malaurat paleta es va precipitar des de la bastida on treballava al sisè pis fins el primer.

El repàs de les notícies publicades sobre el fet no aporten dades precises. Reprodueixen totes el mateix comunicat de premsa que se’ls degué fer arribar. Penso, però, que en aquest tipus de successos caldria matisar un xic més i preguntar-se, almenys, un parell de qüestions. La primera, si la bastida tenia les mesures de seguretat que actualment s’exigeix per qualsevol obra de característiques similars. La segona, si es va tractar d’una desafortunada errada humana. Siguin quines siguin les conclusions finals de la investigació que s’ha posat en marxa, ningú li retornarà la vida al treballador, però aquests tipus de successos haurien de servir per augmentar l’exigència i el posterior control d’instal·lació de bastides i encara més quan aquestes ocupen la via pública. També, és clar, per no permetre cap tipus de relaxament en les mesures de protecció individuals: casc, sabates, armilles, cordes de seguretat... Conec de primera mà el cas d’una comunitat de veïns de Blanes que, entre la desídia dels administradors i el retard en la seva aprovació, l’expedient d’instal·lació d’una bastida a la façana del seu edifici per fer-hi obres de restauració i pintura, han patit una demora de tres o quatre mesos. I com finalment, donada la seva ubicació i la proximitat de la temporada turística, han decidit posposar-les fins la tardor. Voldria pensar que la demora ha obeït a una exhaustiu estudi de les condicions del projecte que els veïns van haver d’encarregar a un arquitecte. Condicions a les que finalment van donar el vist i plau els serveis tècnics municipals. Però voldria pensar i desitjo també que darrere totes les bastides, grans i petites, que s’instal·len a les vies urbanes de Blanes (i a qualsevol altre municipi, és clar!) s’exigeixen projectes que contemplen condicions de solidesa i seguretat màximes. I encara més: que un cop instal·lades són revisades periòdicament -segons la durada de l’obra- per comprovar que segueixen respectant i ajustant-se al projecte presentat. Les lesions, o fins i tot la mort, que pugui patir algun treballador o algun vianant despistat, ho justifiquen plenament.