Un incendi en una empresa de Santa Coloma de Farners té els Bombers ben ocupats des de la matinada.

Quan faltaven pocs minuts per les sis de la matinada, han rebut un avís per dirigir-se fins a una empresa de palets i pèl·let de la carretera de Girona.

En arribar-hi han comprovat que el què afectava el foc era una màquina. Els mateixos treballadors l'han apagat amb un extintor però la mala sort ha que quedés bloquejat un coixinet i que el foc es desplacés a través d'una cinta cap a una sitja, segons els Bombers.

Arran d'això, les sis dotacions que hi han desplaçat, aquest matí treballen en l'extinció del foc, que és bàsicament fum, ja que no hi ha flama i que afecte el contingut de la sitja: pèl·let. Un tipus de material que obliga els Bombers a anar buidant i remullant la zona d'emmagatzematge.