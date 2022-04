Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor per circular a 223 km/h per l'AP-7 a Riudellots de la Selva.

El cos policial ha facilitat una imatge on es veu el vehicle, un Porsche, circulant el passat 5 d'abril per l'autopista AP-7 i sobrepassant el límit de velocitat d'aquest tipus de via (120 km/h) en 103 km/h, ja que circulava a 223 km/h.