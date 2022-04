Una dona va ser apunyalada la matinada de dissabte a diumenge a la sortida d’un pub del centre històric de Lloret de Mar. La dona va ser agredida presumptament per un home després que aquesta s’hagués negat a marxar amb ell. Aleshores, la víctima se l’hauria intentat treure del damunt amb una empenta, i ell hauria reaccionat agredint-la amb un objecte punxant a la cama. Fonts consultades van confirmar que l’objecte usat per agredir a la noia hauria estat una navalla en format targeta de crèdit (un giny que es desplega i es converteix en una arma blanca). L’agressor hauria intentat fugir del lloc dels fets però un grup de persones hauria evitat la seva fuga després d’enfrontar-s’hi.

La Policia Local de Lloret va rebre una alerta d’una baralla cap a dos quarts de set del matí i es va personar al lloc dels fets, al carrer de l’Hospital Vell, juntament amb els Mossos d’Esquadra que van ser avisats pel 112. En arribar van trobar la dona ferida i l’agressor mig inconscient. Aquest va quedar detingut per les lesions que presumptament hauria causat a la dona. Fonts de Mossos d’Esquadra van confirmar els fets i van ratificar que el presumpte autor va quedar detingut a la comissaria de Blanes a l’espera de passar a disposició judicial.

El Servei d’Emergències Mèdiques va traslladar la dona a l’hospital comarcal de Blanes on la van atendre i li van realitzar una sutura a la ferida causada per l’esmentat objecte punxant. Ambdós individus, d’uns 40 anys d’edat, són de nacionalitat suïssa i origen armeni. En el moment de l’agressió, tant l’agressor com la víctima presentaven estat d’embriaguesa, a més de la possibilitat d’estar sota l’efecte d’altres drogues, segons fonts consultades.