La tradicional benedicció de palmes, palmons i fulls de Lloret que va tenir lloc a les tres parròquies de Blanes al llarg del dia d’ahir, va marcar l’inici del cicle de Setmana Santa, que s’allargarà fins al proper 19 d’abril, quan se celebra l’Aplec del Vilar. Un cicle festiu que en aquesta localitat de la Costa Brava inclou la programació d’un ample ventall d’activitats populars, culturals i esportives.

Seguint la benedicció de palmes i palmons, els actes més tradicionals i populars, lligats a la tradició de la Setmana Santa, tindran lloc el dijous dia 14 a partir de les 5 de la tarda, amb la desfilada del grup de Manaies de la Legió V, que inclourà el relleu del capità. L’endemà divendres a les 12 del migdia la secció dels més petits, els Manaies Iuniores, desfilarà pel centre de la vila, incloent al seu temps el seu propi relleu del capità.

Processons i passos

El mateix divendres a 2/4 de 10 de la nit hi haurà l’Anunci de la Processó que tornaran a protagonitzar els Manaies de Blanes, seguit per la Processó Penitencial del Sant Crist, que surt des de la plaça de l’Església a les 10. Un dels moments més emotius és quan el portant de la Santa Creu –un dels quatre passos de què consta la processó- la carrega a pes per dur-la durant tot el recorregut i, posteriorment, la torna a descarregar a l’altar.

El diumenge 17 d’abril es farà la Processó del Ressuscitat i el Cant de l’Àngel, que començarà a les 11:15 hores amb la sortida de les dues imatges, novament des de l’Església Santa Maria, des d’on emprendran camins diferents fins que es retrobin a la Plaça dels Dies Feiners. Serà aquí on s’interpretarà el Cant de l’Àngel.