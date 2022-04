L’allau de peticions ha provocat que s’hagin hagut de tancar les inscripcions per participar en les visites guiades a l’Excavació del Jaciment Romà dels Padrets de Blanes. Des d’ahir i fins dijous i s’han programat quatre visites, que van esgotar places en poques hores. Les visites es fan coincidir amb els dies en què s’hi està treballant per donar l’oportunitat a qui faci les visites guiades de poder veure com es desenvolupen les excavacions en viu i en directe al jaciment. Joan Llinàs, l’arqueòleg i director de l’excavació que està en marxa des de mitjans del passat mes de març, així com responsable de l’empresa de serveis arqueològics i culturals Atri Cultura i Patrimoni, és el responsable de les visites.

Joan Llinàs ja va encarregar-se de les primeres tasques que van conduir a seguir treballant en aquest jaciment. A banda d’això, és un gran coneixedor de la història de Blanes, de manera que contribueix a contextualitzar de manera més adequada totes les explicacions que fa sobre el terreny. Els grups tenen un màxim de capacitat de 20 persones sense comptar els nens i nenes menors de 10 anys, que han d’anar de la mà d’un adult. L’experiència de visitar el Jaciment Romà d’Els Padrets significa poder endinsar-se en una de les parts de la història de Blanes més desconegudes. A nivell popular tothom sap que el municipi on comença la Costa Brava s’anomenava Blanda en temps dels romans, però desconeixen més detalls principalment perquè –a diferència d’altres poblacions de l’antic imperi- no hi ha cap altre vestigi que singularitzi la seva empremta. En l’actualitat, el què de moment ha quedat al descobert al jaciment és una trama urbana romana que consta de dos carrers paral·lels i un de perpendicular. Hi ha restes d’habitatges i altres construccions a banda i banda dels carrers, i pel que fa a les restes que s’han anat trobant, s’estan netejant, datant, i classificant al laboratori on també es compta amb el suport d’un altre grup de voluntaris.