La Fira Medieval d’Hostalric celebrarà aquest cap de setmana el seu 25è aniversari. Per celebrar-ho, entre el 15 i el 17 d’abril la localitat selvatana organitzarà diverses propostes lúdiques, culturals i festives per a totes les edats, amb l’objectiu de commemorar una edició tan especial.

Segons assenyalen els seus organitzadors, aquest esdeveniment s’ha convertit en «icònic» al llarg dels seus 25 anys d’història, situant-se com «una de les festivitats culturals de referència al territori» i com una plataforma «de primer nivell» per donar a conèixer la identitat i la història d’Hostalric, així com el seu passat i llegat de l’època medieval -un dels més notables de Catalunya- com a capital del Vescomtat de Cabrera.

L’any 2020, la fira es va haver de suspendre per la pandèmia, mentre que el 2021 es va celebrar en un format més petit, de caire local i sense mercat. Aquest any, però, la festa torna amb tot el seu esplendor.

Durant tres dies, el Castell i el seu fossat, el carrer Raval, el carrer Major, la plaça dels Bous, la Via Romana, el claustre de l’Ajuntament, la plaça de La Domus-Can Llensa, la plaça de la cova del Relliguer, la Torre dels Frares, la plaça de la Vila, el portal de Barcelona i la plaça Mossèn Dari, entre altres, acolliran múltiples propostes culturals, lúdiques i festives per a totes les edats amb el fet medieval com a eix vertebrador.