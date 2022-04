L'artista Quim Serrano ha dissenyat el logotip i el cartell del 50è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de Blanes (Selva) que es farà entre el 22 i el 26 de juliol. Aquest dimecres al matí s'ha anunciat el disseny del cartell on es poden veure diversos coets explotant amb un gran 50 al mig i la roca de Sa Palomera, un dels punts més reconeguts del municipi i des d'on es tiren els focs artificials, a sota del cartell. El pintor i artista plàstic és originari de Blanes, però al llarg de la seva trajectòria professional ha exposat en diverses ciutats del món com ara Nova York, Miami, Mèxic, Dubai, Itàlia o Mònaco. L'alcalde de Blanes ha anunciat que amb el cartell es dona el tret de sortida als actes de celebració dels 50 anys del concurs.

Aquest dimecres 13 d'abril falten 100 dies justos perquè s'encengui el primer coet de la 50a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava que es fa a Blanes. Aprofitant aquesta fita, l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, ha presentat el cartell i el logotip del festival d'enguany. Es tracta d'una obra feta pel pintor i artista plàstic originari de Blanes, Quim Serrano. En aquest cartell es reprodueix un castell de focs tal com el veu el públic des de la platja. El fons és de color blau fosc i té punts simulant les estrelles. El protagonisme se l'emporten els coets de diversos colors vistosos (verd, blau, morat i groc). Al mig hi apareix el número 50 en vermell i a sota destaca el perfil de la roca de Sa Palomera, un dels principals atractius del municipi i també el punt des d'on es llancen els focs artificials en el concert.

Amb aquest cartell, l'alcalde de Blanes ha anunciat que es dona el tret de sortida als actes del 50è aniversari del concurs, que s'havia de fer el 2020, però la pandèmia ha obligat a ajornar-ho dos anys. Aquest any, el concurs començarà la nit del 22 de juliol i finalitzarà el 26, dia de Santa Anna (patrona de Blanes). El disseny del cartell es va encarregar a Quim Serrano el 2019 i s'havia de presentar el març de 2020, però la pandèmia va deixar aquesta presentació a l'aire. El cartell s'ha guardat sota pany i clau durant aquests dos anys i no ha estat fins aquest dimecres que s'ha anunciat l'artista responsable de fer-lo i el seu disseny.

L'alcalde ha destacat que l'elecció de Quim Serrano es deu al seu compromís amb el municipi d'origen del pintor i la seva trajectòria internacional. Serrano, natal de Blanes, va traslladar-se a Nova York als anys 80 i des d'allà viatjava contínuament al continent asiàtic, agafant corrents artístiques orientals. Les seves obres s'han vist en museus de Nova York, Miami, Mèxic, Dubai, Mònaco i Itàlia, entre d'altres. A més, l'artista ha creat alguns muntatges per a Temps de Flors i en el Festival Internacional de Música OFF SONAR de Barcelona. El 2007, Quim Serrano i Antonio Selvaggi van crear el 'Monument als Focs de Blanes', encarregat pel consistori blanenc per commemorar els aleshores 30 anys del concurs. Aquest monument tenia 365 puntes estrellades simulant un coet esclatant. Cada punta equival a un dia de l'any. Els quatre braços que envolten el centre representen els punts cardinals i l'acollida de totes les persones que s'acosten a Blanes mentre dura el concurs.