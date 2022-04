En imatges. «Blanes desaparegut» recupera imatges antigues del municipi 1 Grup de terrassans que cultivaven la terra F

2 Portada del volum amb un grup de dones a la platja F

3 Presentació del llibre a la sala de plens de l’ajuntament de Blanes F

La Sala de Plens de Blanes va quedar petita en la presentació del llibre Blanes Desaparegut (Editorial Efadós), un volum que ha permès treure a la llum 200 fotografies inèdites preses des de finals del segle XIX fins als anys 60 del segle passat. El volum, obra de Toni Reyes i Aitor Roger, fa un recorregut per la societat i la geografia blanenca durant aquest període. La distribució dels capítols s’ha fet de mar cap a terra, respectant el terme amb què es coneix en aquesta part del territori el líquid element: «marc» enlloc de «mar».

Les imatges són el testimoni d’un període en què Blanes encara era una vila per definició, ja que no arribava encara als 20.000 habitants que marca la diferència per esdevenir en ciutat com és en l’actualitat, quan s’ha doblat aquesta xifra. La retrospectiva visual que proposa la publicació, al marge d’activar la memòria i despertar els sentiments, també serveix per posar en valor els atractius amb què compta el municipi on comença la Costa Brava.

Entre els relats que s’hi inclouen, el públic més nostàlgic hi podrà veure una retrospectiva del què s’ha anomenat el «Blanes Tradicional», una vila poblada per pescadors, terrassans i menestrals. I és que la terra i el mar, tot i que a partir dels anys 50 ja no fossin activitats econòmiques principals al municipi, encara afectaven gran part de la població a través del seu treball, com un complement o per lligams familiars.

També hi ha d’altres punts de vista: el passat industrial, l’activitat comercial, la venda a Plaça i al Portal, les comunicacions, l’activitat política, el calendari festiu religiós, la indumentària de les classes populars i la de les benestants, el lleure o els elements del paisatge avui dia transformats d’una manera evident o, senzillament, eliminats. Enmig de tot, la societat blanenca és l’absoluta protagonista amb els seus encerts i errors, llums i ombres.

Al primer capítol «Al voltant de marc» es relaten alguns dels elements clàssics com ara la relació amb les drassanes i l’activitat del moll. El segon apartat és el dels «Carrers i Paisatges» on s’hi recull la vida quotidiana en totes les seves manifestacions. Per últim, el darrer capítol es refereix a «El món dels terrassans», on els protagonistes són els plans de la Tordera, que van abandonar el cereal per l’horta.

Els dos autors de l’obra estan estretament vinculats al municipi. Toni Reyes i Valent (Blanes, 1962) és llicenciat en Història i màster en Arxivística per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, és director de l’Arxiu Municipal de Blanes i tècnic de Patrimoni Històric de la vila. Per la seva banda, Aitor Roger (Blanes, 1979) és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona. Va ser secretari tècnic de la commemoració de l’Any Joaquim Ruyra, està molt implicat en el teixit associatiu i cultural blanenc, i treballa com a tècnic de difusió cultural a l’Arxiu Municipal.