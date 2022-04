Blanes ha recuperat aquest divendres la tradicional desfilada dels Manaies de la ciutat, amb el torn avui divendres de la secció més jove de l'entitat, els Manaies Iuniores, després que ahir se celebrés la Cerimònia del Canvi de Capità.

La secció Manaies Iuniores, que es va donar a conèixer per primera vegada el 2015, essent pionera al territori, han desfilat pel centre de la vila amb una comitiva formada per 24 nois i noies d'entre 6 i 16 anys. La vestimenta, tant la roba com la indumentària, reprodueix fidelment la indumentària dels autèntics soldats romans, exactament igual que els manaies grans.

Al llarg de la desfilada d'aquest migdia han estat centenars les persones que han seguit el recorregut.

Dídac Navarro és el nou capità dels Manaies Iuniores de Blanes

El nou capità dels Manaies Iuniores de Blanes és Dídac Navarro, de 12 anys, i que, anàlogament a la cerimònia que es va fer ahir, ha rebut el relleu de mans d’una anterior capitana dels Manaies de Blanes, Magda Gascon. La cerimònia s’ha encetat amb una cercavila inicial empresa des de l’Arc dels Copatrons, al Carrer Ample, i ha seguit un curt recorregut fins a aturar-se a la Plaça Verge Maria. En aquest indret ha tingut lloc un ritual similar al que ja van protagonitzar ahir els Manaies de Blanes-Legió V Macedònica: el canvi de capità.

Perquè la litúrgia fos encara més solemne, el relleu s’ha realitzat comptant amb la participació d’una figura representativa de cadascun dels armats adults.