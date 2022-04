L’Ajuntament de Blanes va commemorar aquest dijous el 91è aniversari de la proclamació de la II República amb un Acte Institucional que es va fer davant el Monument a les Víctimes del Franquisme del Cementiri Municipal, on tradicionalment acostuma a acollir-s’hi aquesta commemoració. A les 9 del matí, una comitiva encapçalada per l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat del primer tinent d’alcalde, Jordi Urgell, així com de diversos regidors i regidores del consistori blanenc, van participar en l’ofrena floral.

La tradició es va tornar a recuperar l’any passat, després que es va instaurar al 2005, amb motiu de la inauguració del conjunt escultòric dedicat a les víctimes del franquisme. També va ser al 2021 quan, amb motiu de la celebració d’aquest efemèride, es va inaugurar un banc pintat amb els colors de la bandera republicana a la Plaça Bru Centrich, el primer alcalde republicà de Blanes que va ser nomenat batlle de la vila fa 91 anys, el 14 d’abril de 1931.