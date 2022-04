Efectius de la Policia Local de Lloret de Mar no fan hores extraordinàries perquè l’ajuntament les paga per sota de les hores ordinàries. Així ho denuncia el CSIF i fonts del sindicat expliquen que es deu a què des que els funcionaris van passar el 2017 a una nova categoria laboral -C1- i el preu d’aquesta no es va actualitzar, quan en canvi, si que es va fer amb l’hora ordinària.

Per aconseguir cobrar el què els pertocaria per llei, ajuntament i sindicats es van asseure per parlar-ne i van arribar a un principi d’acord. Però després, segons fonts sindicals del CSIF això no va fructificar perquè van canviar els termes de la negociació quan s’havia de redactar l’acta. Els agents van deixar de fer les hores extra -només en fan quan han de prolongar un servei- com a mesura de pressió per negociar i després d’un acord en assemblea el 28 de febrer. Ara ho han volgut treure a la llum i destaquen que la falta d’efectius es nota perquè no s’han convocat places i hi ha hagut moltes jubilacions i perquè, sense hores extra, es treballa per sota dels serveis mínims. Aquesta Setmana Santa per exemple, segons el CSIF hi ha hagut almenys un dia que s’ha estat per sota dels serveis mínims.

Des del sindicat denuncien que això repercuteix ens els treballadors, en una setmana que Lloret està molt plena de gent i que els suposa també un increment dels serveis. Arran de l’inici de la temporada, s’han produït alguns delictes amb violència, com robatoris o l’apunyalament del cap de setmana passat a una dona a la sortida d’una discoteca i si hi ha menys policies al carrer, denuncia, això pot repercutir en la seva assegurat.

L’ajuntament per la seva banda nega que existeixi cap conflicte laboral. El regidor encarregat de Seguretat, Jordi Sais es mostra «sorprès» i «indignat» per les crítiques del sindicat, ja que segons ell, hi havia un acord entre ajuntament i treballadors que, precisament, la setmana que ve -el dia 20 d’abril- s’haurà de ratificar. «Un acord no sols dels sindicats de la policia, sinó també els de tots els funcionaris», subratlla l’edil. L’acord passa per incrementar «un 15% l’hora extra diürna i un 20% i fraccionada en dos anys de l’hora nocturna i festiva». El representant municipal ahir lamentava la situació amb el sindicat de policies i va assegurar: que «crec que així no es fan les coses, quan tens l’acord tancant i acordat per unanimitat per tots els sindicats». A banda va «negar rotundament» que s’estigui aquests dia la plantilla de la Policia hagi quedat sota mínims i va afegir que « no és cert, serà la seva percepció. Hi ha tots els torns plenament coberts i no hi ha hagut cap torn on s’hagi presentat mancances» .

El preu de l’hora extra

Des del CSIF per la seva banda expliquen que quan van negociar l’acord, d’entrada demanaven un increment del 15% de l’hora extra diürna i un 35% de la nocturna o festiva. Aquesta va ser la proposta portada a negociació però l’ajuntament, asseguren, va fer una contraoferta que és l’actual. D’entrada afirmen que els va semblar bé tot i abaixar la seva expectativa però quan això ja semblava tirar endavant, s’havia de redactar l’acta i van comprovar que aquests increments no es basen en el preu de l’hora ordinària actual sinó en el de l’extraordinària i que està per sota fins i tot, asseguren, de l’actual ordinària. De moment no fan hores extra però no descarten més mesures de protesta.