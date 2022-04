Blanes va recuperar ahir al migdia la multitud a la tradicional Processó del Ressuscitat, l’única que es fa a la província de Girona.

A diferència de la Processó de Divendres Sant, aquesta es tracta únicament per dues imatges: primer, per la de la Mare de Déu de Pasqua un cop li han anunciat que el seu fill ha ressuscitat; i, segon,per la de Jesús ressuscitat. Les dues rutes van acabar a la plaça del Dies Feiners, on es va cloure l’acte amb el Cant de l’Àngel, cantat per Brisa Puguillem Alum, de 12 anys, que va interpretar Regina Coeli Laetare seguit pel Ressurrexit.

Tots dos recorreguts van estar acompanyats per la música de la Banda i Cobla de del Col·legi de Santa Maria de Blanes.