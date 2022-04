Aquests dies han començat les obres d’adequació d’un espai municipal perquè allotgi un Centre de Dia amb caràcter permanent per a persones sense llar, impulsat per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes. La necessitat de poder comptar amb un servei com aquest ja havia estat detectada pels serveis socials bàsics i, aquests dos darreres anys, la situació s’ha agreujat especialment amb l’emergència sanitària provocada per la pandèmia.

Per donar atenció a les persones sense sostre, el novembre del 2020 es va posar en marxa un Centre de Dia provisional que funciona des de llavors tres dies per setmana per a un màxim de 10 persones al dia amb diferents serveis al seu abast. Mentre es començava a treballar en aquest projecte.

Des de la data de posada en marxa del servei provisional fins ara, s’han fet un total de 5.436 atencions -sumant els serveis de bugaderia, dutxes, esmorzars i dinars que es continuen donant actualment-. Això suposa un volum de 328 usuaris i usuàries que han rebut aquesta atenció durant tot aquest temps.

La posada en marxa del Centre de Dia Permanent significarà poder ampliar els serveis d’atenció que es donen, així com els dies de la setmana durant els quals s’ofereixen. Si actualment es fa tres dies per setmana, es podrà passar a fer tots els dies laborables de manera estable, de dilluns a divendres, i també s’ampliarà el nombre d’usuaris atesos.

També s’ampliaran el tipus de serveis que s’hi ofereixen. Es continuarà fent rentat de roba, esmorzar i dinar, però a més a més també hi haurà un servei de dutxes, i un acompanyament social per facilitar la seva integració. Segons la regidora d’Acció Social, Marian Anguita: «No es tracta d’un alberg ni d’un menjador social, sinó d’un servei per cobrir les necessitats bàsiques de persones que viuen en una situació molt precària. Algunes no volen o no saben acudir a serveis socials, i amb aquest nou servei podran rebre una atenció personalitzada que a molts d’ells els permetrà emprendre un nou camí per recuperar hàbits socials».

Les obres per habilitar el Centre de Dia Permanent per a persones sense sostre tenen un termini aproximat d’execució d’uns cinc mesos, per tant està previst que finalitzin a tocar de la tardor, amb l’objectiu que pugui entrar en funcionament a finals d’aquest 2022. El cost dels treballs, a càrrec de l’Ajuntament de Blanes, és de prop de 100.000 euros.