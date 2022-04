Una setantena de persones s'han concentrat aquest dimecres a la tarda davant l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) per condemnar el doble crim i fer un minut de silenci en record de les víctimes.

A l'acte, hi ha assistit la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, que ha lamentat els crims i ha apel·lat al "compromís ferm" de tota la ciutadania per lluitar contra aquesta "xacra" social. Pineda també ha dit que, com a societat, no "ens podem permetre ni acostumar que cada quatre dies o cada setmana tinguem un feminicidi" i que cal posar les dones "al centre". També ha dit que des del Govern s'estan posant totes les eines a l'abast de les víctimes però ha volgut llençar un missatge clar als homes: "Deixeu de matar-nos i de violar-nos".

Desenes de persones s'han congregat poc abans de les set de la tarda davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar -malgrat la pluja i equipades amb paraigües- per participar en el minut de silenci pel doble crim d'aquest dimarts. Entre els assistents, hi havia la secretària de Feminismes que ha condemnat enèrgicament els "feminicidis" –que ja s'eleven a set a tot Catalunya- i per demanar el compromís de tota la ciutadania per lluitar contra aquesta "xacra".

Pineda ha dit que cal "reforçar" tots els mecanismes com a societat per combatre la violència masclista i que no es pot "permetre" ni normalitzar que hi hagi crims d'aquest tipus "cada quatre dies, cada setmana o cada mes". La secretària de Feminismes també ha dit que no es pot tolerar el "negacionisme" vers la violència contra les dones i ha volgut llençar un missatge a les víctimes: "Estem oferint els serveis necessaris però també estem treballant perquè els homes deixeu de matar-nos i de violar-nos".

"Estem molt tristos"

Per la seva banda, l'alcaldessa accidental del municipi, Lara Torres, ha condemnat enèrgicament els fets i ha dit que l'Ajuntament es posa a disposició de la família i de les autoritats que investiguen el cas. "Estem molt tristos que fets com aquest passin i que ens hagin tocat al nostre municipi", ha dit. Torres també ha dit que aquest tipus d'assassinats són "la punta de l'iceberg" d'un problema social molt més gran i que cal "treballar per un canvi de mentalitat". "Les dones ens volem vives i lliures", ha conclòs.

Durant l'acte, la presidenta de l'associació de dones l'Aurora, Concha Alferez, ha llegit un manifest de rebuig. En el seu discurs, ha denunciat "el sistema patriarcal" que hi ha a la societat actual que "permet que la violència masclista ens assassini". L'entitat ha reiterat la seva condemna de la violència masclista i ha fet un clam per "protegir" les dones i "castigar" els autors de feminicidis.

Dos crims i un suïcidi

El doble crim es va produir en una casa del carrer Aiguablava de la urbanització Els Pinars de Lloret. La inspecció de l'escena va confirmar les sospites: un home de 55 anys hauria matat la dona de 53 i la filla de 18 i després s'havia suïcidat penjant-se d'una barana del jardí de la finca. Els Mossos van rebre l'avís cap a dos quarts de quatre de la tarda. Va ser un altre fill de la parella –que estava fora del país- qui va donar l'alerta perquè no havia aconseguit contactar amb la seva mare.

En un primer moment, la Policia Local del municipi es va traslladar fins a la casa per fer les comprovacions i, un cop allà, va localitzar els cossos sense vida de les tres persones. Els agents van alertar els investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec del cas.

Segons ha pogut confirmar l'ACN, els Mossos situen el doble crim la nit de dilluns a dimarts perquè el fill va poder parlar al vespre amb la família. Els cossos de les dones els van localitzar a dins de la casa amb signes evidents de violència. Els investigadors sospiten que l'home ha atacat primer a la filla a la seva habitació i, després, a la mare mentre dormien. Les dues tenien ferides compatibles amb un ganivet i una destral que van localitzar al lloc i que els Mossos creuen que podrien ser les armes del crim. No ha transcendit, però, que l'home deixés cap nota de comiat abans de penjar-se d'una barana situada al jardí de la casa.

Els veïns de la zona van explicar que la família, l'origen rus, passava períodes a la casa com a segona residència, tot i que els fills estaven escolaritzats a França, i que no havien sentit mai conflictes.